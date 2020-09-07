Совет по финансовой безопасности увеличил гарантированную сумму возвращения вкладов в банки до 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.

Отмечается, что ранее сумма возвращения вклада не превышала 200 тысяч гривен.

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