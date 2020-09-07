В Украине увеличится гарантированная сумма банковских вкладов [ Редактировать ]
Совет по финансовой безопасности увеличил гарантированную сумму возвращения вкладов в банки до 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое повышение рекомендовали осуществить после конвертации текущих обязательств Фонда гарантирования перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это позволит Фонду повысить гарантии по вкладам.
Отмечается, что ранее сумма возвращения вклада не превышала 200 тысяч гривен.
Читайте также, Национальный банк Украины увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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