Нацбанк приумножил скупку валюты [ Редактировать ]
Национальный банк Украины увеличил скупку валюты, эквивалентом в 40 миллионов долларов
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По информации, за отчетную неделю Нацбанк не продавал валюту на межбанковском рынке. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
Отмечается, что в чистом виде с начала 2020 года было приобретено 763,10 миллионов долларов.
Ранее мы писали о том, что Украина постепенно выходит из коронавирусного кризиса. Такая информация была подана на заседании монетарного комитета НБУ.
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