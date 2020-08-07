Национальный банк Украины увеличил скупку валюты, эквивалентом в 40 миллионов долларов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации, за отчетную неделю Нацбанк не продавал валюту на межбанковском рынке. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.

Отмечается, что в чистом виде с начала 2020 года было приобретено 763,10 миллионов долларов.

Ранее мы писали о том, что Украина постепенно выходит из коронавирусного кризиса. Такая информация была подана на заседании монетарного комитета НБУ.