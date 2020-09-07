Мир атакует новая пандемия [ Редактировать ]
В понедельник, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней. Он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой. Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга.
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор.
При этом он отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.
Ранее мы писали о том, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.
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