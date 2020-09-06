Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как отметили в Минздраве, в случае выявления первых симптомов коронавируса у больного, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Врач должен проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определить, есть ли необходимость в госпитализации и осмотре.

После этого, возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус.

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Если результаты тестирования подтвердят заражение, пациенту будут оказывать соответствующую медицинскую помощь.

В Минздраве также подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

Напомним, ранее в Украине обновили карантинные зоны. А ранее, Максим Степанов предупредил об предстоящих апокалиптических картинах касаемо эпидемии коронавируса в Украине.

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