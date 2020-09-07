В Украину из плена пиратов вернулись моряки [ Редактировать ]
В Украину вернулись шесть моряков судна Curacao Trader, которые были , захвачены пиратами. Об этом сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского.
Так, Зеленский отметил:
Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин.
Ранее мы писали о том, что в Одессе экстренно госпитализировали прибывших из Египта моряков.
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