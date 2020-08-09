В Одессе, с судна Patra, которое прибыло из египетского порта "Эль-Дехейла" в Одесский порт "Пивденный", было госпитализировано 11 моряком с диагнозом - коронавирусом. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Стоит отметить, что в составе экипажа судна Patra было - 22 моряка. Судно пришвартовали для карантинной стоянки, а экипаж протестировали на COVID-19 - у 11 человек он подтвердился.

Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование со взятием материала на коронавирус у всех членов экипажа. При тестировании у 11 моряков подтвержден COVID-19. В 22:55 3 кареты скорой помощи госпитализировали 11 больных на COVID-19 в одно из лечебных учреждений города.

По данным администрации, 11 моряков были госпитализировали в больницу Одессы. У второй половины экипажа взяли пробы для анализа на антитела.

Санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных. У оставшихся 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях.

В Администрации также отметили, что на время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выхода на берег членов экипажа.

Как мы ранее сообщали, и.о. мэра Луцка заразился коронавирусом.

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