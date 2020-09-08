Во вторник, 8 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление и признал, что "немного пересидел" на своем посту. Об этом сообщает ТАСС.

Тем не менее, он считает, что сейчас только ему под силу "защитить белорусов".

Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов.

Отметим, большое интервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле.

Также мы писали о том, что в МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской.