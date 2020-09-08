"Возможно, я немного пересидел": Лукашенко обратился к беларусам [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Во вторник, 8 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление и признал, что "немного пересидел" на своем посту. Об этом сообщает ТАСС.
Тем не менее, он считает, что сейчас только ему под силу "защитить белорусов".
Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов.
Отметим, большое интервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.
Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле.
Также мы писали о том, что в МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской.
по теме
Лукашенко в ближайшие дни поедет в Россию
Кремль анонсировал визит Лукашенко в Российскую Федерацию
Опозиція Білорусі зібрала на мітинг рекордну кількість людей
Протести в країні не вщухають четвертий тиждень поспіль. А напередодні був ще й додатковий привід зібратися - день народження Олександра Лукашенка. Як влада намагалася завадити демонстрантам і що з того вийшло?
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле
Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения
Опозиція Білорусі готує новий грандіозний протест
Ані дня без мітингів. У Білорусі готують новий грандіозний протест, а сьогодні акцію влаштували байкери. Які ще плани в опозиції? І чим відповість влада?
Ангела Меркель закликала Росію не втручатися у внутрішні справи Білорусі
Німецький канцлер застерегла Москву від впливу на події в сусідній країні - а вони розгортаються драматично, протести не вщухають