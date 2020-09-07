В Министерстве внутренних дел Беларуси нет информации о задержании члена координационного совета Марии Колесниковой.

Также в МВД заявили, что у них нет информации о задержании других членов координационного совета. Об этом сообщает "Белсат".

Также причастность к задержанию Колесниковой опровергли в Управлении милиции Минска.

Как мы ранее сообщали, в Минске начались задержания журналистов, которые вместе со стужентами вышли на акцию протеста против арестов студентов.