В МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской [ Редактировать ]
В Министерстве внутренних дел Беларуси нет информации о задержании члена координационного совета Марии Колесниковой.
Также в МВД заявили, что у них нет информации о задержании других членов координационного совета. Об этом сообщает "Белсат".
Также причастность к задержанию Колесниковой опровергли в Управлении милиции Минска.
Как мы ранее сообщали, в Минске начались задержания журналистов, которые вместе со стужентами вышли на акцию протеста против арестов студентов.
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