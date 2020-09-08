С 1 октября в "ЛНР" запретят украинские авономера [ Редактировать ]
В самопровозглашенной "ЛНР" 30 сентября заканчивается срок перерегистрации автомобилей, после чего машины на украинских номерах станут "вне закона". Об этом сообщает в Facebook "МВД" "республики".
Все транспортные средства, эксплуатируемые на территории оккупированных районов Луганской области и имеющие украинскую регистрацию, до 30 сентября 2020 года должны быть зарегистрированы в МРЭО "ЛНР".
Водителям, которые и дальше будут ездить с украинскими номерными знаками, грозит штраф:
- для физических лиц - в размере от 500 до 2 000 рублей (180-730 грн);
- для должностных лиц - от 2 000 до 5 000 рублей (730- 1 820 грн);
- для ФОП и юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей (1 820-3 643 грн).
За повторное совершение данного "административного правонарушения" - штраф в размере от 3 000 до 5 000 российских рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
Свидетельство о регистрации и номерные знаки украинского образца оккупантами не будут изыматься, за исключением случаев смены владельца. Однако эксплуатировать на территории "ЛНР" транспортные средства можно будет только с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО "республики".
Ранее сообщалось, что в больнице умер один из двух украинских военных, которые подорвались 6 сентября на мине вблизи Новгородского.
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