В самопровозглашенной "ЛНР" 30 сентября заканчивается срок перерегистрации автомобилей, после чего машины на украинских номерах станут "вне закона". Об этом сообщает в Facebook "МВД" "республики".

Все транспортные средства, эксплуатируемые на территории оккупированных районов Луганской области и имеющие украинскую регистрацию, до 30 сентября 2020 года должны быть зарегистрированы в МРЭО "ЛНР".

Водителям, которые и дальше будут ездить с украинскими номерными знаками, грозит штраф:

для физических лиц - в размере от 500 до 2 000 рублей (180-730 грн);

для должностных лиц - от 2 000 до 5 000 рублей (730- 1 820 грн);

для ФОП и юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей (1 820-3 643 грн).

За повторное совершение данного "административного правонарушения" - штраф в размере от 3 000 до 5 000 российских рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Свидетельство о регистрации и номерные знаки украинского образца оккупантами не будут изыматься, за исключением случаев смены владельца. Однако эксплуатировать на территории "ЛНР" транспортные средства можно будет только с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО "республики".

Ранее сообщалось, что в больнице умер один из двух украинских военных, которые подорвались 6 сентября на мине вблизи Новгородского.