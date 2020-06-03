Так называемый "Народный совет" самопровозглашённой "ЛНР" лишил украинский язык статуса государственного на оккупированной части Луганской области. В среду, 3 июня, соответствующая поправка была внесена в "конституцию ЛНР". Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на пресс-службу "парламента" сепаратистов.

Сообщается, что закон "О внесении изменений в закон "Об образовании" был принят единогласно. Отныне единственным "государственным" языком в "ЛНР" будет считаться русский. При этом украинский язык будет свободно преподаваться в учебных заведениях.

По словам представителей луганской оккупационной власти, необходимость принятия такого решения вызвана тем, что "именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР".

В начале марта 2020 года "Народный совет" так называемой "ДНР" также признал русский язык единственным государственным языком на территории оккупированной части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нужно изменить. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.