Территорию Киева разделили на три зоны платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба "Киевтранспарксервиса" на своей странице в Facebook .

Чем ближе к центру расположена зона, тем дороже будет стоить оставить там свое авто.

"Киев разделили на три зоны парковки - I, II и III. Центр, околоцентральные районы и спальные массивы. Чем дальше от центра, тем парковка дешевле", - рассказали в КП.

Сколько стоит 1 час парковки в каждой зоне?

I зона - 10 грн;

II зона - 7 грн;

III зона - 5 грн.

Номер зоны можно узнать на дорожных знаках и в мобильных приложениях для оплаты услуг за парковку.

Источник: facebook.com/kyivtransparkservis

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