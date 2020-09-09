Киев поделили на три платные зоны парковки [ Редактировать ]
Территорию Киева разделили на три зоны платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба "Киевтранспарксервиса" на своей странице в
Чем ближе к центру расположена зона, тем дороже будет стоить оставить там свое авто.
"Киев разделили на три зоны парковки - I, II и III. Центр, околоцентральные районы и спальные массивы. Чем дальше от центра, тем парковка дешевле", - рассказали в КП.
Сколько стоит 1 час парковки в каждой зоне?
- I зона - 10 грн;
- II зона - 7 грн;
- III зона - 5 грн.
Номер зоны можно узнать на дорожных знаках и в мобильных приложениях для оплаты услуг за парковку.
Читайте также, как киевские велосипедисты устроили в Киеве протест за свои права. Митинг прошел возле здания столичной администрации.
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