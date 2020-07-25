"Нас убивают на дорогах": в Киеве велосипедисты вышли защитить свои права (видео) [ Редактировать ]
В центре Киева, 24 июня, возле КГГА прошел мирный митинг за права велосипедистов на дорогах. Митинг под названием "За права велосипедистов на дорогах" стартовал в 19:00. Данное событие собрало около 500 велосипедистов. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
фото: lisnevsky
Велосипедный клуб Echelon, а также - велосообщество Киева и украинские велоспортсмены выступили организаторами данной мирной акции за права велосипедистов на дорогах и их защиту.
фото: lisnevsky
Стоит отметить, что поводом для акции послужил инцидент на Обуховском шоссе, который произошел во время тренировки спортсменов, который чудом не привел к страшным последствиям и смерти людей.
Это происшествие вызвало возмущение украинских спортсменов и в целом - всех пользователей велотранспорта города.
Этой акцией мы показываем, что велосипедистов - много. Что мы имеем право на жизнь, здоровье и свое пространство на улицах. Что мы отказываемся дальше терпеть пренебрежение к своим правам
Митингующие выдвинули следующие требования:
- Беспристрастное расследование и наложение соответствующих санкций на водителя, который спровоцировал конкретный инцидент
- Расследование и освещение каждого наезда на велосипедиста
- Обновление Правил дорожного движения, внесение туда обязательства соблюдать интервал в 1.5 метра при опережении велосипедистов, разрешение на езду парами и ряд других пунктов, которые уже являются нормой для европейских стран
- Пересмотр административного кодекса для повышения ответственности за нарушения, которые являются наиболее опасными для велосипедистов
- Введение контроля за этими нарушениями в автоматическом режиме
- Учет интересов велосипедистов при обновлении Крещатика, главной улицы страны, как демонстрацию намерений власти сделать украинские города дружественными к велосипедистам, создав удобные и безопасные велополосы.
Также, у велосообщества есть ряд критических замечаний к предлагаемому проекту, с которым большинство велосипедистов не согласны.
Организаторы отмечали, что указанные требования "должны в первую очередь услышать в Киеве и в Верховной Раде Украины".
После митинга возле КГГА, колонна велосипедистов поехала в сторону Бессарабки.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные расстреляли студентов.
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