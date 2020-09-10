В Киеве водители маршруток устроили драку посреди улицы (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на конечной остановке маршрутки № 211 подрались два водителя. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Причина конфликта пока неизвестна.
"Битва двух титанов - водителей маршруток за то, кто первый поедет собирать денежки", - говорится в подписи к ролику.
Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке подрались водитель с пассажиром.
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