В Киеве на конечной остановке маршрутки № 211 подрались два водителя. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

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Причина конфликта пока неизвестна.

"Битва двух титанов - водителей маршруток за то, кто первый поедет собирать денежки", - говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке подрались водитель с пассажиром.