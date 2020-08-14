В киевской маршрутке подрались водитель с пассажиром (видео) [ Редактировать ]
Маршрутка/ Фото: nashkiev.ua
В Киеве в маршрутке произошла драка между водителем и пассажиром. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что конфликт произошел в салоне столичной маршрутки №6.
К слову, двери маршрутного автобуса во время драки были закрыты, поэтому другие пассажиры не могли покинуть салон.
Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса.
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