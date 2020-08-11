Во вторник, 11 августа, в Киеве на Северном мосту у маршрутки сломалась задняя ось и вылетела вместе с двумя задними колесами с левой стороны.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Читайте также В Ирпене маршрутка разнесла МАФ (видео)

После того, как колеса маршрутки отвалились, они отлетели в сторону и повредили автомобиль Renault.

К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На водителя маршрутного транспортного средства были составлены материалы по ст.124 (совершение ДТП).

Ранее сообщалось, что в Киеве Mersedes влетел в маршрутку. В результате пострадали 3 человека, одному из которых оторвало ногу.