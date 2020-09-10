Последняя возможность сменить место голосования: как это сделать [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, у жителей Украины есть последняя возможность сменить место для голосования на местных выборах, которые состоятся в октябре 2020 года.
Сделать это можно двумя способами:
- онлайн
- в местном отделении реестра избирателей.
В режиме онлайн
Для этого вам понадобится только электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее может получить любое физическое или юридическое лицо в одном из 24 аккредитованных центров сертификации ключей в Украине. Если ее нет - ее можно оформить бесплатно, не выходя из дома, через сервис "Приват24" или государственное предприятие "Дія", которое предоставит услугу за 150 гривен.
Если это проблематично, то придется собрать пакет документов и подать его в один из украинских центров сертификации.
Для изменения адреса голосования онлайн нужно:
- Перейти на сайт государственного реестра избирателей;
- Выбрать раздел "Заявления и запросы";
- Пройти идентификацию по ЭЦП;
- Выбрать услугу "Обращение по поводу смены избирательного участка";
- Выбрать причину смены избирательного участка (например, фактический адрес проживания) и ввести адрес, по которому проживаете.
- Подписать заявление с помощью ЭЦП.
В местном отделении реестра избирателей
Лично изменить адрес голосования можно в местном отделении реестра избирателей (чаще всего оно расположено в здании райгосадминистрации).
Сюда нужно прийти с паспортом, написать заявление об изменении "избирательного адреса" и добавить к нему копию документа, подтверждающего реальное место жительства (не по месту регистрации).
Ранее мы писали о том, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября. А также сообщалось, что ЦИК назвала дату начала избирательной кампании в Украине.
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