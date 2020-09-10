Deutsche Bank прогнозирует наступление "века беспорядка" [ Редактировать ]
Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу - на смену ей приходит "век беспорядка". Такой прогноз содержится в новом исследовании Deutsche Bank, сообщает "РБК".
Новая эпоха будет характеризоваться доминированием экономики Китая над США и ростом напряженности между ними, ростом глобального долга, политикой "вертолетных денег" от центробанков и усилением "миллениалов" (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке - ред.) во всех сферах жизни.
По мнению аналитиков немецкого банка, "эпоха беспорядка" будет характеризоваться следующими темами:
- Ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономической мощи "Поднебесной".
- Пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации.
- Дальнейший рост долгов и распространение политики "вертолетных денег".
- Рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии.
- Усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем - изменение этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых.
- Ужесточение конкуренции между поколениями: "миллениалы" и последующие за ними поколения к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты выборов.
- Рост озабоченности во всем мире вопросами климата и экологии;
- Новая технологическая революция.
Ранее сообщалось, что Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии коронавируса.
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