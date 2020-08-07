Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал наступление кризиса, последствия которого принесут больший вред, чем пандемия COVID-19. Речь идет об экологическом кризисе, связанном с изменением климата. Об этом он написал в своем блоге.

Бизнесмен, который несколько лет считался самым богатым человеком на Земле, ожидает такой кризис через несколько десятилетий.

Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже. Я понимаю, что сейчас трудно думать о такой проблеме, как изменение климата. Когда случается бедствие, в человеческой природе беспокоиться только об удовлетворении самых насущных потребностей, особенно когда бедствие столь же ужасно, как COVID-19. Но тот факт, что резкое поднятие температуры на Земле кажется далеким будущим, не делает его менее серьезной проблемой. И единственный способ избежать наихудших последствий - это активизировать наши усилия сейчас.

По мнению главы Microsoft, чтобы избежать экологического кризиса, следует снизить объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Он призвал направить на это силы ученых, в том числе в развивающихся странах. В противном случае смертность от повышения температуры на планете к 2100 году будет в пять раз превышать летальность от коронавируса.

Экономическая картина также мрачна. В следующие 10-20 лет экономический ущерб, нанесенный изменением климата, вероятно, будет таким же серьезным, как если бы пандемия COVID повторялась каждые десять лет. А к концу века ситуация будет намного хуже, если мир останется не свернет с пути загрязнения атмосферы.

Билл Гейтс сообщил, что пандемия привела к торможению мировой экономики. Благодаря этому в 2020 году человечество выбросит в атмосферу около 47 млрд тонн углерода вместо 51 млрд тонн годом ранее.

Ранее "Подробности" писали о том, когда мир, по мнению Билла Гейтса, вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса.