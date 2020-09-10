Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. На данный момент подробности беседы не приводятся. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего стратегического партнерства", - отметил Мельник.

Отметим, в его сообщении нет подробностей разговора, но сегодня ряд СМИ писал о том, что стороны обсудят обострение на Донбассе и решения, принятые в Трехсторонней контактной группы.

Ранее Ангела Меркель призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.