Зеленский провел переговоры с Меркель [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. На данный момент подробности беседы не приводятся. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего стратегического партнерства", - отметил Мельник.
Отметим, в его сообщении нет подробностей разговора, но сегодня ряд СМИ писал о том, что стороны обсудят обострение на Донбассе и решения, принятые в Трехсторонней контактной группы.
Ранее Ангела Меркель призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
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