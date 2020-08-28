І якщо німців Меркель закликала дбати про себе, то росіян - не втручатись у справи інших. Йдеться про події в Білорусі. Німецький канцлер застерегла Москву від впливу на події в сусідній країні. А вони розгортаються драматично. Протести не вщухають. А Лукашенко погрожує вже не тільки мітингувальникам, а навіть Європі. Зокрема, пообіцяв спрямувати білоруські вантажні потоки з литовських - в інші порти.

А в українському МЗС заявили про паузу у відносинах з Мінськом.

Черговий день загальнонаціонального білоруського страйку розпочався традиційно з акції солідарності на підтримку затриманих активістів. Нині мітинги здебільшого стихійні. Як-от біля мінського театру імені Янки Купали, де зібралося понад сто людей.

Водночас напередодні в Білорусі тривали затримання мітингарів. Понад двісті людей схопили в Мінську. Сталося це на площі Незалежності. Там активісти зібралися на акцію солідарності через розгін протестувальників біля Червоного костелу. Також, за даними опозиційного ресурсу "Нєхта", спецпризначенці кинули в автозак близько пів сотні медійників. Однак у відділку пообіцяли - їх відпустять за наявності відповідних дозволів на зйомки.

Дощ - не завада. Попри негоду, з гаслами "Йди геть" люди ходили вулицями Мінська. Їхні вимоги незмінні - відставка Лукашенка, звільнення всіх затриманих і суд над силовиками, які жорстоко розганяли мирне населення. Тим часом із новою заявою виступив Олександр Лукашенко. Загальнонаціональний страйк він охарактеризував як "вакханалію" та зазначив - хвиля протестів у Білорусі вщухає.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Вот мое четкое заявление и представление по поводу диалога и с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которая видит свою страну и независимой - милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улицы никакого диалога в Беларуси не будет.

Не мовчали й опозиційні сили - головна опонентка Лукашенка, Світлана Тихановська.

Світлана Тихановська, кандидатка у президенти Білорусі:

А самое страшное, куда многих из вас втянули - это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Но нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином.

На останні події в Білорусі відреагували й за кордоном. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі. За словами Меркель, учасники мирних протестів мають право висувати свої вимоги. Напередодні ж президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не робитиме жодних кроків щодо Білорусі, якщо ситуація залишатиметься під контролем. А от Україна ставить на паузу відносини з Білоруссю.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми жодним чином не плануємо втручатися у внутрішні справи Білорусі. Ми ніколи цього не робили і робити не будемо. Ми не розриваємо відносини з Білоруссю, ми ставимо на паузу проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. Ми вже приєдналися до попередньої заяви Європейського Союзу. Це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику та підходи.

І поки Лукашенко говорить про поступове послаблення протестів, білоруська опозиція на чолі з Тихановською зазначає, що вже готує нову - масштабну - акцію найближчими вихідними.