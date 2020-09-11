Кто чаще болеет коронавирусом [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что около 90 процентов всех больных коронавирусной инфекцией нового типа в Украине - это пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Соблюдая противоэпидемиологические нормы, в частности социального дистанциирования и масочного режима, люди, в первую очередь, проявляют заботу о собственных родителях, бабушках, дедушках и других пожилых людях.
По его словам, нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте и теперь медицинская система готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.
Также, Ляшко выразил уверенность, что жесткие карантинные меры, введенные в Украине в марте, были не напрасны.
Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры. Стыдно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения.
Напомним, Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.
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