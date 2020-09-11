В МВФ заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины зависит от независимости НАБУ, САП и ВАКС. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

Могу сказать, что для Украины создание эффективной антикоррупционной базы было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет. Поддержка независимости и целостности НАБУ, САП и ВАКС является ключевым компонентом структурных реформ для обеспечения более сильного и справедливого роста и - я бы сказал - является необходимым условием в рамках нынешней программы, поддерживаемой МВФ.

По его словам, в МВФ продолжают обсуждать с властями Украины программу, ее условия и обязательства. На данный момент дата первой обзорной миссии еще не установлена.

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