МВФ выдвинул требование Украине [ Редактировать ]
В МВФ заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины зависит от независимости НАБУ, САП и ВАКС. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.
Могу сказать, что для Украины создание эффективной антикоррупционной базы было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних нескольких лет. Поддержка независимости и целостности НАБУ, САП и ВАКС является ключевым компонентом структурных реформ для обеспечения более сильного и справедливого роста и - я бы сказал - является необходимым условием в рамках нынешней программы, поддерживаемой МВФ.
По его словам, в МВФ продолжают обсуждать с властями Украины программу, ее условия и обязательства. На данный момент дата первой обзорной миссии еще не установлена.
Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
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