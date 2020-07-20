Шевченко рассказал о траншах МВФ [ Редактировать ]
Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко полагает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) не будут задерживать дальнейшие транши. Что касается денег от Всемирного банка, то стороны продолжают консультации. Об этом он заявил на брифинге в НБУ.
В частности, Шевченко выразил уверенности, что задержки с траншами не будет.
И именно поэтому я определил своим первым приоритетом - это сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями.
Он также ответил на вопрос о задержке кредита от Всемирного банка.
"Я могу сказать, что с Всемирным банком мы находимся на стадии консультаций. То есть о задержке на сегодняшний день я не знаю", - добавил Шевченко.
Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.
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