Зеленский и Дуда обсудили ситуацию в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В ходе него лидеры двух стран обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в Twitter.
Он также сообщил, что Зеленский и Дуда обсудили будущий визит президента Польши в Украину.
"Президент Республики Польша Анджей Дуда говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы включают ситуацию в Беларуси, планы на официальный визит президента Польши в Украину", - сообщил Щерский.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередное доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.
"Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к предложенному вами плану международного сотрудничества после COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.
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