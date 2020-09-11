Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В ходе него лидеры двух стран обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в Twitter.

Он также сообщил, что Зеленский и Дуда обсудили будущий визит президента Польши в Украину.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы включают ситуацию в Беларуси, планы на официальный визит президента Польши в Украину", - сообщил Щерский.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередное доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.

"Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к предложенному вами плану международного сотрудничества после COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее Зеленский провел переговоры с Меркель.