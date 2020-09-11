В п'ятницю, 11 вересня, на телеканалі "Інтер" в ефірі політичного ток-шоу "Мир і/чи війна" начальник штабу по ліквідації наслідків коронавірусу МОЗ Україні Роман Родін розповів, чи можна вважати зріст кількості хворих на коронавірус другою хвилею пандемії.

"Якщо ми подивимось на епідеміологічну криву, то ми бачимо, що у нас була стабілізація десь до червня і зараз в нас починаючи з липня йде підйом. Ми реєструємо більше й більше випадків коронавірусної хвороби, і, таким чином, ми можемо констатувати, що у нас йде зараз збільшення. Говорити перша чи друга хвиля... я б не говорив. Зараз ми просто констатуємо збільшену кількість випадків, на то є ряд причин. Насамперед, люди не дотримуються противоепідеміологічних вимог: носіння масок, дотримання дистанції, обробка рук антисептиками", - зазначив експерт.

"Ви можете бачити на карті так звані червоні, помаранчеві зони. І ми щотижня проводимо засідання з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, встановлюємо ці зони і, нажаль, цих зон стає все більше. Це свідчить про розповсюдження хвороби", - підкреслив Родін.

Також епідеміолог розповів, що ті заходи безпеки, які були запропоновані в березні-квітні (повний карантин), враховуючи те, що вдалось стибілізувати ситуацію, вони були успішними.

"Те, що ми обрали стратегію стримання. Ми не повинні були допустити надлишкового навантаження на медичну систему. Зараз медична система в нас окріпла, ми маємо втричі більше ліжок, які приготовані для хворих на ковід. І, таким чином, медична система в нас готова", - додав Родін.