Политические советники лидеров государств "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) договорились, что следующий саммит состоится "в течение следующих недель". Об этом сообщает Офис президента Украины.

Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц "нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате.

На переговорах в Берлине 11 сентября советники лидеров государств "нормандской четверки" поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев сделает все, чтобы сохранить перемирие.

Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд.

Во время встречи отдельно обсуждались вопросы взаимного освобождения военнопленных и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания узников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что на сегодняшний день нет предпосылок для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кремль требует от Киева выполнения договоренностей, достигнутых во время декабрьского саммита в Париже: полного прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вскоре состоится встреча лидеров "нормандской четверки".