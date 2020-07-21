В России не видят основания для "нормандской встречи" [ Редактировать ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей "нормандской встречи" в Берлине. В России пока не видят оснований для проведения саммита. Об этом сообщает российский телеканал RT.
По словам Пескова, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в так называемом нормандском формате "нет необходимой почвы".
Отметим, предпосылкой новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время декабрьского саммита в Париже. Среди договоренностей - полное прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.
Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.
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