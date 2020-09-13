В Киеве улучшилась динамика коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 310 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за период эпидемии зарегистрированы 17 261 инфицированных. При этом, от болезни погибли 269 человек (3 - за минувшие сутки), 5281 человек выздоровел (14 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 118 мужчин, возрастом от 18 до 89 лет;
- 26 детей - от 1 до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян находится в Деснянском районе (70 человек), Дарницком районе (54 случая) и Днепровском районе (36 пациентов).
Фото: КГГА
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