За сутки на территории Украины зафиксировали 2476 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По данным ведомства, с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 154 335 человек. Выздоровели 68 893 человека (547 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее количество новых заражений зарегистрированы в Киеве (+310), Харьковской (+180) и Тернопольской (+225) областях.

Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали антирекорд по сменности от COVID-19. За сутки от инфекции погибли 72 человека.



