В Украине "упала" заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 2476 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По данным ведомства, с начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 154 335 человек. Выздоровели 68 893 человека (547 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольшее количество новых заражений зарегистрированы в Киеве (+310), Харьковской (+180) и Тернопольской (+225) областях.
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали антирекорд по сменности от COVID-19. За сутки от инфекции погибли 72 человека.
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