В столичной многоэтажке произошел купный пожар [ Редактировать ]
Ночью в жилом доме в Деснянском районе столицы случился масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре на улице Братиславской спасатели получили около 3 часов ночи.
По прибытию на место было установлено, что в пятиэтажном жилом доме на 1-м этаже, в квартире возник пожар. Бойцы сразу же приступили к спасению людей и тушению огня. Пожар был локализован в 04:03, и ликвидирован в 4:16.
Отмечается, что в результате возгорания пришлось эвакуировать 33 человек, среди которых 4 ребенка. Трагедия унесла жизнь пожилой женщины.
Ранее мы писали, что в многоэтажке Полтавы эвакуировали людей из-за утечки неизвестного вещества. После обработки дома запах удалось локализовать в одном подъезде.
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