Ночью в жилом доме в Деснянском районе столицы случился масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре на улице Братиславской спасатели получили около 3 часов ночи.

По прибытию на место было установлено, что в пятиэтажном жилом доме на 1-м этаже, в квартире возник пожар. Бойцы сразу же приступили к спасению людей и тушению огня. Пожар был локализован в 04:03, и ликвидирован в 4:16.

Отмечается, что в результате возгорания пришлось эвакуировать 33 человек, среди которых 4 ребенка. Трагедия унесла жизнь пожилой женщины.

Ранее мы писали, что в многоэтажке Полтавы эвакуировали людей из-за утечки неизвестного вещества. После обработки дома запах удалось локализовать в одном подъезде.