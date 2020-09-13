Погода на 14 сентября: в Украине будет по-летнему тепло и сухо [ Редактировать ]
В Украине, 14 сентября, по прогнозу синоптиков будет облачно, но без осадков.Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.
В Киеве будет облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +21...+28 градусов.
В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +21...+28 градусов.
В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +24...+26 градусов.
В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27 градусов.
В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем +20...+27 градусов.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +22...+28 градусов.
На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.
В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.
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