В Украине, 14 сентября, по прогнозу синоптиков будет облачно, но без осадков.Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

В Киеве будет облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем +​​21...+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +7...+15 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем ​​+20...+27 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+16 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем ​​+22...+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем ​​+24...+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

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