Місцеві вибори в Україні, які мають відбутися 25 жовтня, пройдуть навіть в тих регіонах, які потраплять у так звану "червону карантинну зону", - про це заявив член Центрвиборчкому Сергій Постівий.

Він зазначив, що зараз у ЦВК немає підстав щодо скасування або перенесення виборів через карантин. Доступ до голосування виборцям з ознаками ГРВІ, попри рекомендації МОЗ, не обмежуватимуть. Натомість для них виділять спеціальну кабінку, яку дезінфікуватимуть після кожного виборця.

Нагадаємо, згідно з законодавством вибори можуть скасувати лише в разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану.