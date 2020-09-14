Под Киевом у АЗС вспыхнул крупный пожар (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом у АЗС вспыхнул крупный пожар/ Фото: novograd.city
В понедельник, 14 сентября днем, под Киевом, за Одесской трассой перед селом Вита Почтовая произошел масштабный пожар около автозаправочной станции.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Как видно на опубликованных кадрах, пожар сопровождается сильным выбросом черного дыма. Что именно горит не сообщается, но судя по количеству дыма, возгорание масштабное.
Ранее мы писали о том, что в столичной многоэтажке произошел купный пожар.
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