Курс валют в Украине на 15 сентября - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 28,0003 гриивен за 1 доллар (+0,1 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 27,9003 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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