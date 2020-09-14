Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Ранее Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.