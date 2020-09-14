На Венере обнаружили признаки жизни (видео) [ Редактировать ]
Международная группа исследователей обнаружила в атмосфере Венеры фосфин, который считается биосигнатурным газом и может свидетельствовать о наличии жизни.
Об этом сообщает Astrobilogy.com.
Пока информация распространяется со ссылкой на неофициальные источники, но в интернете уже появилось видео, полученное, по всей видимости, от участвовавших в исследовании ученых Массачусетского технологического института, где они рассказывают об открытии.
Фосфин или же фтористый водород - ядовитый бесцветный газ, который на Земле вырабатывается анаэробными экосистемами. Поэтому в 2019 году он был предложен в качестве биомарера для поиска жизни на экзопланетах.
Ранее сообщалось, что на Венере нашли древние "горящие" горы.
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