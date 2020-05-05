Искрометное вращение: разгадана загадка "быстрой" атмосферы [ Редактировать ]
Астрономы смогли установить, почему атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее самой планеты.
Об этом сообщает Slash Gear.
По информации, атмосфера планеты вращается так быстро, так как ней движут приливные волны, скорость которых определяется перепадом дневных и ночных температур.
Отмечается, что благодаря экспериментам, ученые доказали, что Венера подвержена двойной циркуляции, благодаря которой атмосфера планеты имеет непрерывное быстрое вращение.
Известно, что ученые бились над загадкой скорости атмосферы на протяжении 60 лет.
Фото: Slash Gear
Ранее мы писали о том, что Марс будут "исследовать" с вертолета. Аппарат направят на планету летом 2020 года.
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