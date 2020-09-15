В поселке Чабаны Киевской области на газопроводе высокого давления прогремел взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Люди обратили внимание на сильный гул, а потом громкий взрыв. Инцидент произошло в районе улицы Полевая.

Певица Гайтана, которая живет в поселке "Маеток" под Киевом, написала пост в соцсети о мощном взрыве где-то неподалеку.

В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал? - написала артистка.

Местная жительница Марина Степанская, рассказала о том, что видит и сняла видео.

Пишут, что был взрыв трубы газа под высоким давлением в Чабанах. Вроде, эвакуируют оттуда людей. Пожарные и газовые службы выехали. Друзья, у нас тут какая-то жесть! Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже минут 15 и звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает. Очень громко и он опять усиливается.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламя не видно пока, - написал он на своей странице в соцсети.

В 01:15 трубу удалось перекрыть.

Напомним, ранее в Ривне задержали агента ФСБ России, который готовил взрыв. Читайте также о том, как в Иордании "взлетел на воздух" склад с боеприпасами.