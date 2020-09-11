В Иордании "взлетел на воздух" склад с боеприпасами (видео) [ Редактировать ]
В иорданском городе Эз-Зарка прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов.
Об этом сообщает Al Arabia.
Так, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва, как предполагает СМИ, могла стать высокая температура или короткое замыкание.
Отмечается, что трагедия унесла жизни двух человек, еще трое - получили ранения.
الصور الأولى للانفجار الضخم في مدينة #الزرقاء في #الأردن | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/TWZvGO06Cd— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 10, 2020
Ранее мы писали, что в порту Бейрута снова начался масштабный пожар. Полыхает прямо рядом с последствиями прошлого взрыва.
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