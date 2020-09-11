В иорданском городе Эз-Зарка прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов.

Об этом сообщает Al Arabia.

Так, взрыв произошел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва, как предполагает СМИ, могла стать высокая температура или короткое замыкание.

Отмечается, что трагедия унесла жизни двух человек, еще трое - получили ранения.

Ранее мы писали, что в порту Бейрута снова начался масштабный пожар. Полыхает прямо рядом с последствиями прошлого взрыва.