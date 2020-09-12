В Ривно задержали агента ФСБ России, который готовил взрыв (фото) [ Редактировать ]
В Ривне, 12 сентября, правоохранители задержали жителя Одесской области, который готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
Подозреваемый был задержан сотрудниками департамента контрразведки СБУ и облуправления спецслужбы. Ему намерены объявить о подозрении в государственной измене и оконченном покушении на диверсию.
12 сентября 2020 он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбакивсько-Гориньградського водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей г.. Ровно и других районов области. Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия - задержали и изъяли взрывное устройство.
Прокуратура будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу без возможности внесения залога.
Стоит отметить, по данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.
Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих – участников ООС", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе - следственные действия еще продолжаются.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Ривненской области преподаватель ВУЗа расстреляла собственного мужа и дочь.
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