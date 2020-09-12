В Ривне, 12 сентября, правоохранители задержали жителя Одесской области, который готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Подозреваемый был задержан сотрудниками департамента контрразведки СБУ и облуправления спецслужбы. Ему намерены объявить о подозрении в государственной измене и оконченном покушении на диверсию.

12 сентября 2020 он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбакивсько-Гориньградського водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей г.. Ровно и других районов области. Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия - задержали и изъяли взрывное устройство.

Прокуратура будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу без возможности внесения залога.

Стоит отметить, по данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.

Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих – участников ООС", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе - следственные действия еще продолжаются.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ривненской области преподаватель ВУЗа расстреляла собственного мужа и дочь.

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