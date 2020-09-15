Ученые выделили молекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус [ Редактировать ]
Ученые медицинского института университета Питтсбурга выделили молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. На основе этой молекулы создан препарат Ab8, который может быть использован для профилактики или лечения коронавируса. Об этом ученые сообщили в публикации, опубликованной в журнале Cell.
Ученым удалось доказать эффективность профилактики и лечения COVID-19 с помощью Ab8 у лабораторных мышей и хомяков. Выделенная биомолекула в десять раз меньше по размеру, чем обычные антитела, поэтому она легче и быстрее распределяется в тканях организма, эффективнее нейтрализуя вирус. Кроме того, это позволяет использовать для введения препарата разные методы, включая ингаляции. Авторы исследования подчеркивают, что найденная ими молекула не связывается с клетками человека, поэтому у человека не будет побочных эффектов.
Глава отдела изучения инфекционных болезней медицинского института университета Питтсбурга Джон Меллорс сообщил, что "Ab8 имеет терапевтический потенциал для случаев COVID-19, но он может быть использован и для того, чтобы воспрепятствовать заражению людей SARS-CoV-2".
Антитела более крупного размера срабатывали в отношении других инфекционных заболеваний, и они хорошо переносились, что дает нам надежду на то, что Ab8 может стать эффективным препаратом для пациентов с COVID-19 и для защиты тех, у кого никогда не было этой инфекции и нет иммунитета к ней.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 2 905 новых случаев COVID-19, 53 человека умерли.
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