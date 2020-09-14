В НАН спрогнозировали развитие коронавируса в Украине [ Редактировать ]
Ученые из Национальной академии наук Украины спрогнозировали рост числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба НАН.
Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах.
Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах.
Отмечается, ученные подсчитали, что среднее по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.
Ранее мы писали, что в Украине за сутки зафиксировали более 2,4 тысячи случаев коронаиврусной инфекции. Всего на территории Украины зарегистрировали 156 797 инфицированных.
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