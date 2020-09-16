У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російської сторони про неготовність Москви до зустрічі нормандської четвірки. Там кажуть - така позиція ставить під сумнів бажання Кремля врегулювати ситуацію на Донбасі. Йдеться про заяву російського МЗС, що слова українського президента про готовність всіх сторін провести зустріч у "Нормандському форматі" - це неправда.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Відні сказав: