Україна відреагувала на заяву Росії про неготовність до "Нормандської зустрічі" [ Редактировать ]
У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російської сторони про неготовність Москви до зустрічі нормандської четвірки. Там кажуть - така позиція ставить під сумнів бажання Кремля врегулювати ситуацію на Донбасі. Йдеться про заяву російського МЗС, що слова українського президента про готовність всіх сторін провести зустріч у "Нормандському форматі" - це неправда.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Відні сказав:
Буде ще одна зустріч радників, після якої має бути зустріч вже лідерів "Нормандської четвірки".
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