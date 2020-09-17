В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ректорами львовских вузов заявил, что украинское образование нуждается в модернизации в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщает Офис президента.

В современном мире, который очень быстро меняется и где информация не менее быстро устаревает, университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад.

По его словам, инновации в обучении действительно необходимы: нужны новые подходы, цифровизация, готовность работать с людьми, которые мыслят гораздо быстрее, чем предыдущие поколения.

Зеленский также отметил, что эпидемия коронавируса создала ряд новых, ранее невиданных вызовов для украинского образования.

Поэтому нужно находить все возможности, чтобы работать и в таких условиях, учить студентов, держать их внимание и интерес.

По мнению президента, этого можно достичь, если государство будет действовать совместно с представителями наших университетов, академий, институтов.

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