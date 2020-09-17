Инновации в обучении необходимы - Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ректорами львовских вузов заявил, что украинское образование нуждается в модернизации в соответствии с современными требованиями. Об этом сообщает Офис президента.
В современном мире, который очень быстро меняется и где информация не менее быстро устаревает, университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад.
По его словам, инновации в обучении действительно необходимы: нужны новые подходы, цифровизация, готовность работать с людьми, которые мыслят гораздо быстрее, чем предыдущие поколения.
Зеленский также отметил, что эпидемия коронавируса создала ряд новых, ранее невиданных вызовов для украинского образования.
Поэтому нужно находить все возможности, чтобы работать и в таких условиях, учить студентов, держать их внимание и интерес.
По мнению президента, этого можно достичь, если государство будет действовать совместно с представителями наших университетов, академий, институтов.
Ранее "Подробности" писали о самых популярных у абитуриентов специальностях и ВУЗах в 2020 году.
по теме
Горнякам пообещали закрыть задолженность
В четверг, 17 сентября, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 гол
Ситуация вокруг САП: у Зеленского сделали заявление
В четверг, 17 сентября, в Офисе президента призвали не политизировать ситуацию вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
"Не ждать европейских выплат": Зеленский дал совет пенсионерам
В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Встреча советников "нормандской четверки": Зеленский назвал сроки
Во вторник, 15 сентября, на пресс-конференции в рамках визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский обратился к власти Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси пойти на диалог с народом