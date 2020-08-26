22 августа завершился основной этап вступительной кампании - подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений, сообщает Министерство образования.

Будущие бакалавры выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

Право - 116 689; Менеджмент - 92 147; Филология - 76 708; Компьютерные науки - 63 410; Среднее образование - 62 676; Экономика - 50 841; Инженерия программного обеспечения - 47 038; Финансы, банковское дело и страхование - 46 844; Психология - 43 791; Маркетинг - 42 379.

Юрист Андрей Черных на своей странице в Facebook публикует несколько иные цифры. Из них становится понятно, что юных украинцев, желающих выучиться на юристов, в тысячи раз больше, чем тех, кто хотел бы стать математиком, физиком или металлургом.

Заявления абитуриентов по специальностям:

Право - 72 664; Менеджмент - 68 457; Экономика - 36 946; Маркетинг - 32 949; Психология - 33 240; Журналистика - 31 116; Финансы - 25 999; Туризм - 22 696; Химия - 1 864; Математика - 1 844; Физика - 1 156; Авиационная и ракетно-космическая техника - 1 064; Металлургия - 423; Судостроение - 201.

Также Минобразования приводит статистику наиболее популярных у абитуриентов вузов.

ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714; Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268; Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451; Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818; Национальный авиационный университет - 33 056; Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625; Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

Ранее сообщалось, что абитуриентам из Крыма помогут поступить в украинские ВУЗы.