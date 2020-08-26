Названы самые популярные у абитуриентов специальности и ВУЗы [ Редактировать ]
22 августа завершился основной этап вступительной кампании - подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений, сообщает Министерство образования.
Будущие бакалавры выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.
ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
- Право - 116 689;
- Менеджмент - 92 147;
- Филология - 76 708;
- Компьютерные науки - 63 410;
- Среднее образование - 62 676;
- Экономика - 50 841;
- Инженерия программного обеспечения - 47 038;
- Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;
- Психология - 43 791;
- Маркетинг - 42 379.
Юрист Андрей Черных на своей странице в Facebook публикует несколько иные цифры. Из них становится понятно, что юных украинцев, желающих выучиться на юристов, в тысячи раз больше, чем тех, кто хотел бы стать математиком, физиком или металлургом.
Заявления абитуриентов по специальностям:
- Право - 72 664;
- Менеджмент - 68 457;
- Экономика - 36 946;
- Маркетинг - 32 949;
- Психология - 33 240;
- Журналистика - 31 116;
- Финансы - 25 999;
- Туризм - 22 696;
- Химия - 1 864;
- Математика - 1 844;
- Физика - 1 156;
- Авиационная и ракетно-космическая техника - 1 064;
- Металлургия - 423;
- Судостроение - 201.
Также Минобразования приводит статистику наиболее популярных у абитуриентов вузов.
ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;
- Национальный авиационный университет - 33 056;
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.
Ранее сообщалось, что абитуриентам из Крыма помогут поступить в украинские ВУЗы.
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