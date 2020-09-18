В Ахтырке Сумской области сотрудники Уголовного розыска раскрыли двойное убийство, причиной которого стал любовный треугольник.

13 сентября в полицию обратился местный житель, который сообщил о том, что его сосед второй день подряд не открывает дверь и не выходит на связь.

По указанному адресу полиция обнаружила два трупа. Все выглядело так, будто мужчина забил до смерти свою сожительницу, после чего покончил с собой, повесившись. Криминалисты обратили внимание на ряд подозрительных деталей, которые наводили на мысль об инсценировке.

На допросе под тяжестью улик в двойном убийстве признался 36-летний мужчина, который и обратился в полицию. Он рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков, он соблазнил 54-летнюю сожительницу своего товарища и вступил с ней в интимную связь.

Любовников застукал муж. Остыв от эмоций, мужчины, казалось бы, решили вопрос за рюмкой. Однако, через некоторое время любовник из ревности напал со спины на своего 42-летнего соседа и задушил его. После чего снова попытался вступить в интимную связь с соседкой, из-за которой потерял голову.

Перепуганная женщина наотрез отказалась общаться с убийцей. Обезумевший неоднократной судимый мужчина забил ее до смерти, после чего инсценировал самоубийство ее сожителя, чтобы сбить с толку полицию.

Злодей отправлен под стражу, где дожидается приговора суда по делу о двойном убийстве.

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