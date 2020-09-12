Под Сумами разбился самолет (фото) [ Редактировать ]
В Сумской области утром 12 сентября произошла авиакатастрофа. В поле подсолнухов возле села Дьяковка Бурынского района разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Пилот погиб. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция. По данным правоохранителей, самолет Х-32 "Бекас" осуществлял облет сельскохозяйственных угодий.
Предварительная причина аварии - самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач.
По факту крушения самолета начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Ранее сообщалось, что в Житомирской области на поле упал дельтаплан.
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