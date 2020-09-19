Виталий Кличко открыл фонтан со скульптурой Архистратига Михаила (видео) [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко, 19 сентября, открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка"в Киеве. Об этом говорится на сайте городского головы.
Вместе с мэром композицию торжественно открыли современные защитники Украины.
В частности, среди защитников на открытии присутствовали - ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.
Также, на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.
фото: apostrophe
Напомним, ранее Кличко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону.
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