Мэр Киева Виталий Кличко, 19 сентября, открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка"в Киеве. Об этом говорится на сайте городского головы.

Вместе с мэром композицию торжественно открыли современные защитники Украины.

В частности, среди защитников на открытии присутствовали - ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

Также, на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

фото: apostrophe

Напомним, ранее Кличко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону.

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