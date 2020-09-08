Рекордні автомобільні затори щодня фіксують на дорогах Києва. Особливо кволий рух у годину пік - на всіх під'їздах і мостах між правим та лівим берегом столиці.

Деякі шляхопроводи не бачили ремонту кілька десятків років. Їх комунальники відновлюють у першу чергу. Де й коли заторів поменшає? А які дороги краще оминати - розбирався Даніїл Снісар.

Плотность грунта. Показывает, насколько уплотнен грунт и будет ли он просаживаться. При последующих выполняемых работах.

Європейські стандарти - за допомогою сучасних технологій.

Если после трех ударов идет доуплотнение, грунт необходимо еще проходить. Еще раз укатывать. Когда мы этого достигли - даем добро и они заходят уже со следующим слоем.

У напрямку Оболоні, від станції метро "Почайна" - триває капітальний ремонт шляхопроводу. Затори тут у годину пік звичне явище. І так уже майже рік. Комунальники запевняють - ремонт вимушений.

Олександр Федоренко, в.о. генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор":

Жодного разу за 33 роки він не ремонтувався капітально. Він перебував в аварійному стані. Тому було прийнято рішення щодо його ремонту і у 2019 році, вже були розпочаті роботи по його капітальному відновленню.

Як просуваються ремонтні роботи в Оболонському районі сьогодні перевірив міський голова Віталій Кличко. Мер пообіцяв, що повноцінний рух цим шляхопроводом відновлять за 3-4 тижні.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Все літо були великі корки, проходили роботи. Я вибачаюсь. Але ніхто ще не зміг знайти ноу-хау, коли можна не перекривши дорогу, покласти асфальт. В місті Києві відремонтовано 368 вулиць. Біля тисячі кілометрів доріг. Капітально відремонтовано 16 мостів. Зробили ремонтні роботи на 32 шляхопроводах. Роботи йдуть. Темпи не знижаємо, незважаючи на непрості фінансові умови, у яких зараз вся країна знаходиться.

Незабаром зітхнуть із полегшенням і водії, які їздять Північним мостом. Через його ремонт вони щовечора витрачали на затори годину-півтори. Утім, ключовим завданням міський очільник вважає розвантаження всіх мостів між правим і лівим берегом.

Адже на сьогодні вони використовуються на 130 відсотків. Крім того, ремонту потребують міст Патона і міст Метро. Їх у години пік краще оминати. Як і міст Південний. Ситуація із заторами у столиці дещо покращиться вже у грудні.

Віталій Кличко, Київський міський голова: