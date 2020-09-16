Кличко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону [ Редактировать ]
Киев готов к отопительному сезону. Специалисты устранили все проблемы на теплосетях. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
Он также отметил, что власть готова предоставить помощь компаниям, жилищным объединением, чтобы они могли своевременно вступить в отопительный сезон.
"Технически город уже готов к запуску тепла в сеть. Специалисты "Теплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов, устранили более 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - заявил мэр.
По его словам, Киев вводит новые технологии для содержания теплосетей.
"В новом отопительном сезоне "Теплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизерамы. Главная задача таких технологий - оперативное выявление возможных пошоджень и слабых мест теплосетей и т.д.", - добавил Кличко.
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